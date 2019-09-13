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Наводнения на юго-востоке Испании унесли жизни четырех человек

Наводнения на юго-востоке Испании унесли жизни четырех человек
Фото: Reuters

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами наводнений, вызванных проливными дождями на юго-востоке Испании, стали четыре человека, сообщает агентство Associated Press.

Сильные ливни обрушились в четверг и пятницу на автономные сообщества Валенсия, Мурсия и Андалусия. В некоторых городах зафиксировано выпадение рекордного количества осадков.

По оценкам МВД Испании, более 3,5 тысяч местных жителей нуждаются в экстренной помощи.

Международные аэропорты Альмерии и Мурсии закрыты. Прервано движение железнодорожного транспорта, приостановлено движение по автомобильным дорогам. Отменены занятия в школах.

Ожидается, что исполняющий обязанности главы правительства Испании представитель социалистов Педро Санчес посетит пострадавшие районы, как только это станет возможным.

Испанские метеорологические службы пока не собираются отменять режим повышенной опасности для юго-восточной территории Испании. В службе AEMET отметили, что сохраняется "чрезвычайный риск".

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