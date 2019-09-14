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Более 80 авторских короткометражек "Союзмультфильма" выйдут в прокат в Китае

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" заключил соглашение с компанией "Beijing Joy Culture Media Co" на прокат 83 российских авторских фильмов в Китае.

Как заявил директор "Союзмультфильм" Борис Машковцев, слова которого приводит пресс-служба киностудии, соглашение - первый шаг сотрудничества с китайскими партнерами.

По итогам заключения договора анимационные фильмы будут дублированы на китайский язык и собраны в тематические блоки для размещения на иностранных площадках.

Среди картин, которые будут в прокате, мультфильмы-номинанты и победители большого количества международных фестивалей короткометражной анимации: "Морошка" Полины Минченок, "Два трамвая" Светланы Андриановой, "Виват, мушкетеры!" Антона Дьякова, "Доброе сердце" Татьяны Мошковой и другие.

Союзмультфильм Китай

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