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Боевики в Идлибской зоне деэскалации блокировали гумкоридор

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Идлибской зоне деэскалации в Сирии боевиками блокирована работа гуманитарного коридора "Абу-Эд-Духур", беженцы не могут покинуть зону пропуска, им угрожают оружием, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации блокировали работу гуманитарного коридора "Абу-Эд-Духур", препятствуя выходу беженцев через открытый сирийским правительством пункт пропуска под угрозой применения оружия", - сказал Бакин.

Кроме того, Бакин отметил, что 14 сентября зафиксировано 34 обстрела со стороны боевиков.

"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Айн-эль-Кантара, Кермель, Сандран, Санджека, Эль-Арейм, Сафсафа, Сараф провинции Латакия; Хуайн-Эль-Кебир, Абу-Омар, Хабит, Шарки-Кафер-Дун, Эс-Салихия, Ард-Эш-Шалат, Зайтуна, Хан-Шейхун провинции Идлиб; Айн-Слеймо, Дар-Хардата, Кара-Джурн, Эль-Джейед провинции Хама", - подчеркнул он.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Сирия Идлиб

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