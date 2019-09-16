Глава администрации Зеленского пять раз пытался поговорить с Вайно по телефону

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации президента Украины Андрей Богдан пять раз звонил своему российскому коллеге Антону Вайно, но ни разу не смог с ним поговорить. Он рассказал об этом в интервью BBC.

По его словам, в августе ему говорили, что глава администрации президента России - в отпуске. В сентябре секретарь Вайно сказал, что тот пока не уполномочен разговаривать с Богданом.

Другим российским чиновникам Богдан не звонил, поскольку этого не предполагают правила.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский разговаривали по телефону трижды. Инициатором первого разговора был украинский лидер. В последний раз они связались после обмена удерживаемыми лицами 7 сентября.

В феврале 2019 года президент Украины Петр Порошенко рассказывал Fox News, что несколько раз пытался поговорить с Путиным по телефону, но получал отказ.