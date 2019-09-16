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Иран задержал направлявшийся в ОАЭ танкер

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Ормузском проливе направлявшееся в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) судно. Об этом сообщает в понедельник, 16 сентября, государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

Задержаны и 11 членов экипажа танкера. Их обвинили в контрабанде дизельного топлива. На борту судна находится 250 тысяч литров дизельного топлива. Кому принадлежит танкер, не уточняется.

Это не первый подобный случай. Так, летом 2019 года КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

В понедельник МИД Ирана сообщил, что танкер Stena Impero, шедший под флагом Великобритании и задержанный в июле, будет освобожден через несколько дней.

Задержание Stena Impero произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

КСИР Иран ОАЭ

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