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Число пострадавших на киргизско-таджикской границе выросло до 13 человек

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В ходе перестрелки на киргизско-таджикском участке границы ранены 13 человек, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Государственной пограничной службе Киргизии (ГПС).

"По уточненным данным, в ходе перестрелки, произошедшей 16 сентября на киргизско-таджикском участке государственной границы, 13 человек - семь военнослужащих и шесть гражданских лиц Киргизии получили ранения различной степени и находятся в больнице города Исфаны", - рассказали в ГПС.

По данным пресс-службы, двое раненых остаются в тяжелом состоянии. Остальные 11 человек транспортируют в медицинские учреждения Бишкека.

В перестрелке погиб один военнослужащий Киргизии.

Ранее в ГПС Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в результате перестрелки в районе села Максат в Баткенской области погиб один киргизский пограничник, пострадали восемь человек, в том числе ребенок и шесть военных.

"Таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост Максат, а затем временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. По предварительным данным, погиб один военнослужащий ГПС Киргизии", - сообщили в погранслужбе.

В ответ киргизские пограничники также открыли огонь по таджикской территории, отметили в ГПС.

По данным МИД Киргизии, вооруженный инцидент произошел на неописанном участке киргизско-таджикской государственной границы, где таджикская сторона без согласования начала строительство военного наблюдательного пункта.

Между тем в пресс-центре пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана утверждают, что киргизские пограничники первыми открыли огонь, ранив нескольких невооруженных граждан республики.

Таджикистан Киргизия

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