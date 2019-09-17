Поиск

Таджикские СМИ сообщили о трех погибших в перестрелке военнослужащих

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Накануне в боестолкновении с киргизскими пограничниками погибли трое военнослужащих Таджикистана, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"Комендант пограничник джамоата Овчи-Калача подполковник Рустам Убайдуллоев, рядовые Рамазон Исломов и Гиёсидин Суванов погибли в ходе боестолкновения с пограничниками Киргизии. Сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Таджикистана и Кыргызстана во главе с первым заместителем командующего ПВ ГКНБ РТ генерал-майором Хикматулло Пираковым и первым зампредом ГПС КР полковником Абдикаримом Алимбаевым", - говорится в сообщении.

Накануне пресс-центр погранвойск ГКНБ Таджикистана обвинил военных Киргизии в том, что они открыли огонь в сторону невооружённых граждан.

"Кыргызская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 часов открыли огонь в сторону невооружённых граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения", - говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, обнародованного в официальных СМИ республики.

Отмечается, что конфликт произошёл на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области из-за строительства неизвестного сооружения гражданам Киргизии.

"Эти провокационные действия кыргызских пограничников расцениваются как попытки искусственным путём нагнетать обстановку на линии государственной границы, которые могут вызвать ответный резонанс жителей приграничного района в этом уязвимом регионе", - отмечалось в документе.

Таджикистан Киргизия

Новости по теме

Новости

Экс-глава украинского Нацбанка сообщила о поджоге ее дома под Киевом

Что случилось этой ночью: вторник, 17 сентября

Вагон метропоезда сошел с рельс в Гонконге

Дипломаты РФ обратятся в госдеп из-за публикаций с обвинениями в "шпионских играх"

Дипломаты РФ обратятся в госдеп из-за публикаций с обвинениями в "шпионских играх"

Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе

Колесо перегрелось у российского самолета при посадке в черногорском Тивате

Трамп предположил, что за атаками на объекты Saudi Aramco стоит Иран

Трамп предположил, что за атаками на объекты Saudi Aramco стоит Иран

Российский дипломат отверг право Израиля на удары по Сирии

Москва готова предоставить ООН данные для расследования ударов в Сирии

РФ, Турция и Иран договорились защищать мирное население и своих военных в Сирии

РФ, Турция и Иран договорились защищать мирное население и своих военных в Сирии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');