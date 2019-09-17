Таджикские СМИ сообщили о трех погибших в перестрелке военнослужащих

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Накануне в боестолкновении с киргизскими пограничниками погибли трое военнослужащих Таджикистана, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"Комендант пограничник джамоата Овчи-Калача подполковник Рустам Убайдуллоев, рядовые Рамазон Исломов и Гиёсидин Суванов погибли в ходе боестолкновения с пограничниками Киргизии. Сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Таджикистана и Кыргызстана во главе с первым заместителем командующего ПВ ГКНБ РТ генерал-майором Хикматулло Пираковым и первым зампредом ГПС КР полковником Абдикаримом Алимбаевым", - говорится в сообщении.

Накануне пресс-центр погранвойск ГКНБ Таджикистана обвинил военных Киргизии в том, что они открыли огонь в сторону невооружённых граждан.

"Кыргызская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 часов открыли огонь в сторону невооружённых граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения", - говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, обнародованного в официальных СМИ республики.

Отмечается, что конфликт произошёл на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области из-за строительства неизвестного сооружения гражданам Киргизии.

"Эти провокационные действия кыргызских пограничников расцениваются как попытки искусственным путём нагнетать обстановку на линии государственной границы, которые могут вызвать ответный резонанс жителей приграничного района в этом уязвимом регионе", - отмечалось в документе.