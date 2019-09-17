Главу "Sputnik Молдова" отпустили под подписку о невыезде

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель "Sputnik Молдова" Владимир Новосадюк, который был задержан во вторник сотрудниками Генпрокуратуры Молдавии, освобожден под подписку о невыезде, следует из сообщения на сайте прокуратуры.

Согласно сообщению, Новосадюку было предъявлено обвинение "в мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора". В течение 60 дней он не имеет права покидать страну без уведомления прокуроров.

В Молдавии расследуют кражу $1 млрд из банковской системы страны. Во вторник в связи с этим был проведен 21 обыск, в том числе в кабинете и квартире Новосадюка.

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