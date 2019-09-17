Поиск
Важно
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

Главу "Sputnik Молдова" отпустили под подписку о невыезде

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель "Sputnik Молдова" Владимир Новосадюк, который был задержан во вторник сотрудниками Генпрокуратуры Молдавии, освобожден под подписку о невыезде, следует из сообщения на сайте прокуратуры.

Согласно сообщению, Новосадюку было предъявлено обвинение "в мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора". В течение 60 дней он не имеет права покидать страну без уведомления прокуроров.

В Молдавии расследуют кражу $1 млрд из банковской системы страны. Во вторник в связи с этим был проведен 21 обыск, в том числе в кабинете и квартире Новосадюка.

Новость дополняется

Молдавия Владимир Новосадюк

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

Жители Приднестровья отсудили у России в ЕСПЧ больше 130 тысяч евро

Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Мемуары Сноудена поступили в продажу

Мемуары Сноудена поступили в продажу

В ООН раскрыли число погибших в ходе конфликта в Донбассе мирных жителей

В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"

В сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Украины нашли зажигательную ракету

Восемь человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Гонконге

Восемь человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Гонконге

Офис премьера Украины назвал искаженной информцию о готовности к компромиссу по ПриватБанку

Экс-глава украинского Нацбанка сообщила о поджоге ее дома под Киевом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');