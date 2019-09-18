Партия Нетаньяху и ее основные конкуренты пока лидируют на выборах в Кнессет

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 60,28% бюллетеней на выборах в Кнессет, партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" идет на втором месте с 25,68% голосов, а левоцентристская "Кахоль лаван" - на первом с 26,34%, сообщил Центризбирком Израиля. Пока обе партии получают по 32 места в парламенте.

На третьем месте партия израильских арабов "Общий список" с 8,47% голосов (12 мест). Далее следует ультрарелигиозная партия ШАС (7,72%), национально-патриотическая "Наш дом Израиль" (7,26%), ортодоксальная "Яхадут ха-Тора" (6,47%).

О таком же примерно раскладе ранее в среду сообщал "12-й канал", ссылаясь на источник в ЦИК и на результаты обработки 91% голосов, напоминает Jerusalem Post. Телеканал также сообщил, что из-за повышенного внимания к подсчету голосов ЦИК проводит пересчеты, поэтому подведение итогов выборов затягивается.

Это вторые внеочередные выборы в Кнессет за год. В ноябре 2018 года лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман ушел с поста министра обороны из-за отказа Нетаньяху воевать с группировкой "Хамас" и вывел партию из правящей коалиции. Премьер-министр назначил досрочные выборы на апрель. На них "Ликуд" и Кахоль лаван" получили по 35 мандатов из 120. Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию, и Кнессет был распущен.

Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.