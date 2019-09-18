Адвокат Кучерена подтвердил попытку ФСБ завербовать Сноудена в 2013 году

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена подтвердил, что Федеральная служба безопасности пыталась завербовать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена после того, как он прилетел в "Шереметьево" в июне 2013 года.

"Сразу после прилета его вместе с подругой из WikiLeaks в "Шереметьево" встретили. И он позже мне рассказал, что действительно спецслужбы предложили ему сотрудничество, но он отказался", - сказал Кучерена в среду "Интерфаксу", комментируя информацию, опубликованную в книге Сноудена Permanent Record ("Постоянная запись: моя история").

На вопрос агентства, не предлагали ли ему в дальнейшем сотрудничество сотрудники ФСБ, адвокат ответил: "Мне об этом ничего неизвестно". "Эдвард все это время был достаточно откровенен со мной, он мог бы об этом сказать, но ничего такого он мне не говорил", - отметил Кучерена.

По его словам, косвенным доказательством того, что американец не пошел на сотрудничество с ФСБ, стал долгий и трудный процесс получения убежища в России.

"Как только мы стали обсуждать правовые вопросы и перспективы получения убежища в РФ, он мне сказал, что отказался сотрудничать со спецслужбами и спросил, как это может отразиться на процессе приобретения вида на жительство, как долго будут оформляться документы. В ответ я ему разъяснил российское законодательство и на что он может претендовать", - сказал Кучерена.

"В результате, действительно, достаточно долго шел этот процесс. Больше трех недель он находился в транзитной зоне "Шереметьево", - добавил адвокат. "Что бы кто бы ни говорил, если бы все было так радужно, если бы он был завербован, его бы выпустили на второй-третий день, и никаких трудностей не было бы. А трудности были: я никак не мог убедить миграционную службу перейти в санитарную часть транзитной зоны для того, чтобы заполнить анкету, которую заполняют для получения временного убежища, а в дальнейшем и вида на жительство", - отметил адвокат.

Касаясь информации о том, что Сноуден прибыл без каких-либо документов или материалов, которые могли бы заинтересовать российские спецслужбы, Кучерена сказал: "Действительно, он приехал сюда с пустой сумкой, ничего там не было, все секреты он оставил там, в Гонконге, передал журналистам".

Перед отъездом из США летом 2013 года бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и бывший контрактник ЦРУ Сноуден скачал секретные документы о программах слежки спецслужб и передал их журналистам. Сначала он выехал в Гонконг, а с 23 июня находился в аэропорту "Шереметьево", пока РФ не предоставила ему убежище.

Разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

В США Сноудену предъявлены обвинения в шпионаже и хищении госсобственности.