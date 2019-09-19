ОАЭ примкнули к коалиции по охране судоходства на Ближнем Востоке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - МИД Объединенных Арабских Эмиратов объявил о принятом решении относительно присоединения страны к создаваемой США международной коалиции по охране нефтяных перевозок в Персидском заливе и Ормузском проливе. Об этом сообщило государственное информагентство ОАЭ WAM.

В заявлении МИД отмечается, что основанием для решения стало стремление к "обеспечению глобальной энергетической безопасности и непрерывного поступления энергоресурсов в мировую экономику".

Накануне к коалиции, в которую уже вошли Австралия, Бахрейн и Великобритания, присоединилась Саудовская Аравия.

Зона действия международной системы морской безопасности охватывает Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персидский заливы.

США решили создать коалицию в июле после нападений на нефтяные танкеры, в которых американские чиновники обвиняют Иран, а также после задержания Тегераном британского танкера Stena Impero Ормузском проливе. До этого власти Гибралтара (британской заморской территории) 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревали в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.