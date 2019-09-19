Поиск

ОАЭ примкнули к коалиции по охране судоходства на Ближнем Востоке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - МИД Объединенных Арабских Эмиратов объявил о принятом решении относительно присоединения страны к создаваемой США международной коалиции по охране нефтяных перевозок в Персидском заливе и Ормузском проливе. Об этом сообщило государственное информагентство ОАЭ WAM.

В заявлении МИД отмечается, что основанием для решения стало стремление к "обеспечению глобальной энергетической безопасности и непрерывного поступления энергоресурсов в мировую экономику".

Накануне к коалиции, в которую уже вошли Австралия, Бахрейн и Великобритания, присоединилась Саудовская Аравия.

Зона действия международной системы морской безопасности охватывает Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персидский заливы.

США решили создать коалицию в июле после нападений на нефтяные танкеры, в которых американские чиновники обвиняют Иран, а также после задержания Тегераном британского танкера Stena Impero Ормузском проливе. До этого власти Гибралтара (британской заморской территории) 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревали в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.

ОАЭ

Новости по теме

Новости

CBS сообщил о разрешении иранского аятоллы на удар по Саудовской Аравии

Что случилось этой ночью: четверг, 19 сентября

Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на юге Афганистана

Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на юге Афганистана

В НАТО увидели подрыв своего военного превосходства над Россией

ФРС снизила процентную ставку второй раз подряд после перерыва с 2008 года

Украина назвала условия реализации "формулы Штайнмайера"

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать метромост

Болгария подписала контракт на строительство трубопровода для газа "Турецкого потока"

Неизвестный в Киеве открыл стрельбу и пригрозил подорвать Мост метро

Неизвестный в Киеве открыл стрельбу и пригрозил подорвать Мост метро

В Госдуме отказались признать провал на переговорах по Донбассу в Минске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');