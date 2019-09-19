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В МИД Франции сочли преждевременным говорить об убежище для Сноудена

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Франции не считают, что в настоящее время страна должна предоставлять убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

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По словам Ле Дриана, Сноуден впервые попросил Францию о предоставлении убежища в 2013 году, и власти страны "сочли, что тогда было не время" это делать.

"Я не считаю, что что-то изменилось", - заявил Ле Дриан в эфире французского телевидения.

На этой неделе стартовали продажи книги Сноудена, в связи с чем он давал многочисленные интервью западным СМИ. В одном из интервью Сноуден упомянул, что хотел бы, чтобы Франция предоставила ему убежище.

Разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Его разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем Сноуден уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену также был выдан вид на жительство.

Франция Эдвард Сноуден

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