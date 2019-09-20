Эксперт заявила о росте случаев депортации россиян из Израиля по неизвестным причинам

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российских путешественников пугает строгий пограничный контроль и участившиеся случаи депортации по прилету в Израиль, что тормозит рост турпотока в страну, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В целом в этом году у туроператоров растут продажи туров в Израиль, некоторые игроки рынка отмечают увеличение на 5%, другие - на 15-20%. Но объемы могли быть и выше, если бы не участившиеся случаи депортации российских туристов по прилету в страну", - сказала она.

По словам Тюриной, на рынке уже формируется стереотип, что чуть ли не 10% с каждого рейса разворачивают. "Это настораживает людей, особенно родителей с маленькими детьми. И самое неприятное, что никто не объясняет, на каком основании депортируют туристов. А турфирмам необходимы эти сведения, чтобы заранее предупреждать "проблемных" клиентов", - отметила она.

В интернете действительно можно найти отзывы туристов, которым отказали во въезде в Израиль по неочевидным причинам. Путешественники жаловались, что их часами держали в тесной комнате, изучали их переписки, отнимали паспорта и мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что сотрудники иммиграционной службы Израиля в 2018 году отказали во въезде в страну почти 19 тыс. иностранным туристам, это в 10 раз больше, чем в 2011 году. Чаще всего путешественников подозревали в желании иммигрировать или нелегально работать - о чем могли сделать вывод, в том числе, по публикациям в соцсетях и поисковым запросам в браузере телефона.

"Среди других причин отсутствия заметного роста - высокий уровень цен внутри страны, сильная зависимость турпотоков от национальных праздников, бедный ассортимент отелей в центре Израиля, невозможность работать со многими гостиницами Тель-Авива и Иерусалима по контрактным ценам", - добавила Тюрина.

Она подчеркнула, что стоимость размещения в гостиницах Израиля была и остается высокой. Кроме того, все больше отелей переходят на динамическое ценообразование, что затрудняет продажи, отметила эксперт.