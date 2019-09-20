Москва восприняла как угрозу слова генерала США о прорыве системы ПВО Калининграда

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Москва квалифицирует как угрозу России заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана о возможности прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова на брифинге в пятницу также отметила, что МИД квалифицирует "подобные заявления как абсолютно безответственные". Она добавила, что такие заявления делаются исходя из политических, конъюнктурных и, возможно, электоральных соображений.

Ранее Харриган говорил, что российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО, в связи с этим ВВС США подготовили план прорыва созданной там системы ПВО.

"Если нам придется этим заняться, например, уничтожить IADS (интегрированную систему ПВО - ИФ), пусть не будет сомнений, у нас есть план как это сделать", - процитировало генерала издание Breaking Defense.

"Мы ведем подготовку к этому, мы постоянно продумываем эти планы, и... будем готовы к их реализации, если когда-либо нам придется это сделать", - сказал генерал.

Breaking Defense отмечало, что Харриган не раскрыл подробности этих планов. По мнению газеты, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, делает его одновременно отличной передовой российской базой и одновременно весьма уязвимой целью.