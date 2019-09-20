Калининградский губернатор назвал бравадой слова генерала США о прорыве системы ПВО

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области спокойно восприняли заявление американских военных относительно преодоления систем ПВО региона, и считают, что в НАТО переоценивают свои силы, заявил "Интерфаксу" губернатор Антон Алиханов.

Чиновник назвал "плановой военной бравадой" слова командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана. "Нет сомнения, что американский генерал озвучил планы НАТО, которые существовали в этом блоке с момента, как перестал существовать Варшавский договор. Почему он это сделал сейчас? Наверно, нужен новый виток обострения политической ситуации вокруг России, в частности, Калининградской области. Намеренно не говорю, что военной ситуации, так как силы и средства Балтийского флота, о которых упомянул генерал, в регионе обладают всем необходимым, чтобы не допустить реальной агрессии", - отметил Алиханов.

Губернатор полагает, что американские военные "сами себя пытаются одновременно запугать и подбодрить, настраивая на воинственный тон". "Но мы-то их не боимся и сами не пугаем своих соседей. В Калининградской области военные находятся как раз для того, чтобы у таких "планировщиков" не возникло желания нажать на спусковой крючок", - добавил Алиханов.

Губернатор также посоветовал зарубежным военным изучать историю России, "которая всем захватчикам и недругам всегда отвечала достойно". "Планировать нападение - это одно, а разгром и отступление - другое", - заявил Алиханов.

Ранее стало известно о заявлении командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана о том, что российские войска, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО, в связи с чем ВВС США подготовили план прорыва созданной там российской системы ПВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сообщила, что Москва квалифицирует как угрозу России заявление американского генерала.