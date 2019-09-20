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Калининградский губернатор назвал бравадой слова генерала США о прорыве системы ПВО

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области спокойно восприняли заявление американских военных относительно преодоления систем ПВО региона, и считают, что в НАТО переоценивают свои силы, заявил "Интерфаксу" губернатор Антон Алиханов.

Чиновник назвал "плановой военной бравадой" слова командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана. "Нет сомнения, что американский генерал озвучил планы НАТО, которые существовали в этом блоке с момента, как перестал существовать Варшавский договор. Почему он это сделал сейчас? Наверно, нужен новый виток обострения политической ситуации вокруг России, в частности, Калининградской области. Намеренно не говорю, что военной ситуации, так как силы и средства Балтийского флота, о которых упомянул генерал, в регионе обладают всем необходимым, чтобы не допустить реальной агрессии", - отметил Алиханов.

Губернатор полагает, что американские военные "сами себя пытаются одновременно запугать и подбодрить, настраивая на воинственный тон". "Но мы-то их не боимся и сами не пугаем своих соседей. В Калининградской области военные находятся как раз для того, чтобы у таких "планировщиков" не возникло желания нажать на спусковой крючок", - добавил Алиханов.

Губернатор также посоветовал зарубежным военным изучать историю России, "которая всем захватчикам и недругам всегда отвечала достойно". "Планировать нападение - это одно, а разгром и отступление - другое", - заявил Алиханов.

Ранее стало известно о заявлении командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана о том, что российские войска, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО, в связи с чем ВВС США подготовили план прорыва созданной там российской системы ПВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сообщила, что Москва квалифицирует как угрозу России заявление американского генерала.

Антон Алиханов Калининградская область

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