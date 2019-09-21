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Автобус с россиянами перевернулся в Турции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье, 14 человек пострадали, сообщает CNN Turk в субботу.

"Автобус с иностранными туристами перевернулся в провинции Анталья близ поселка Аксу. Пострадали 16 человек, 14 из них - россияне. Они были доставлены в ближайшие больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у четырех пострадавших опасные для жизни ранения.

В Ассоциации туроператоров России со ссылкой на свои источники сообщили, что туристы ехали в аэропорт.

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