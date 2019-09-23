В Госдуме заявили, что Россия никогда не признает "оккупацию" Эстонии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ересью заявление Эстонии об "оккупации" этой республики Советским Союзом.

"Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о "советской оккупации". Мы никогда не признаем такой трактовки", - написал Слуцкий в своем твиттере.

По его мнению, отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание Советского Союза к гитлеровской Германии является кощунством.

"Освобождение" vs. "оккупация"

23 сентября МИД Эстонии опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что "Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от оккупации Советского союза".

"Министерство иностранных дел Эстонии опровергает опубликованные в Твиттере 22 сентября министерством иностранных дел России неверные утверждения, согласно которым войска Советского союза освободили Эстонскую республику от нацистской Германии. (...) Советский Союз не освобождал Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет. Глубоко потрясены, что Россия продолжает распространение исторической лжи и приуменьшение различных преступлений советского режима. (...) Одновременно осуждаем неоднократные попытки министерства иностранных дел России оправдать пакт Молотова-Риббентропа", - подчеркивается в заявлении эстонского внешнеполитического ведомства.

При этом в эстонском МИДе отметили, что "Эстонская республика никогда не сдавалась, и сопротивление в различных формах продолжалось вплоть до восстановления независимости в 1991 году".

МИД России 22 сентября сообщил в твиттере о ряде мероприятий, организованных посольством в Эстонии в честь 75-летия освобождения Таллина. Так, в Москве состоялся фейерверк, посвященный 75-летию взятия Таллина. 22 сентября, когда советские войска в 1944 году вошли в Таллин, Москва официально называет днем освобождения эстонской столицы. Между тем в Эстонии в этот день отмечается День сопротивления.

Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов на днях заявил, что считает неправомерным говорить об оккупации Советским Союзом территорий Польши и Прибалтики, поскольку жители этих территорий получили советское гражданство.

"Сейчас очень много говорится, что мы оккупировали Польшу, разделили ее и так далее. Это не оккупация, потому что население и Прибалтики, и (части) Польши становились гражданами Советского Союза со всеми вытекающими правами и обязанностями. Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту - и политическую, и творческую. Разве бывает такая оккупация?" - заявил Иванов 16 сентября на пленарном заседании по итогам Международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии".

Он признал, что "были репрессии на этих территориях", однако отметил, что они были "равно как и на других частях Советского Союза".