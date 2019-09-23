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МВД Таджикистана раскрыло детали нападения на российских военных

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Детали нападения на российских военных на юге Таджикистана официально обнародованы в понедельник министерством внутренних дел республики.

"Страдающий психическим расстройством житель Вахшского района, 21-летний Ахлиддин Абдуллоев 20 сентября, примерно в 13:30 (11:30 по Москве - ИФ) на улице Айни города Бохтар устроил конфликт с двумя военнослужащими Российской Федерации и ранил их ножом", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник вечером на сайте МВД Таджикистана.

Отмечается, что военные получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. В отношении Абдуллоева ведет расследование местная прокуратура.

Накануне, 22 сентября, в пресс-службе Центрального военного округа России сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, двое военнослужащих получили травмы во внеслужебное время в Таджикистане в результате нападения местного жителя. Военнослужащим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

"Командование 201 российской военной базы совместно с правоохранительными органами города Бохтар проводит проверку по факту получения травм двух российских военнослужащих по контракту", - уточнили в пресс-службе.

Таджикистан МВД

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