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Мадуро вылетит в Россию через несколько часов

Президент Венесуэлы намерен придать новый импульс отношениям с Россией во всех аспектах

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов он намерен отправиться с визитом в Россию, это объявление прозвучало во время трансляции, которая велась на его странице в твиттере.

Мадуро пояснил, что отправится в РФ ближайшей ночью по венесуэльскому времени.

"Это будет официальный визит в Россию. Я встречусь с нашим другом и товарищем - президентом Владимиром Путиным и его командой", - добавил президент Венесуэлы.

Также он рассчитывает провести переговоры с руководителями российских компаний. По словам Мадуро, он намерен придать новый импульс всем аспектам двусторонних отношений с Россией.

Венесуэла Россия Николас Мадуро Владимир Путин

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