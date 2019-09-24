Поиск

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 920 тыс. евро семьям пропавших жителей Чечни

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ЕСПЧ обязал Россию в течение трех месяцев выплатить компенсации в размере более 920 тысяч евро родственникам десяти человек, пропавших без вести после задержания в Чечне сотрудниками силовых структур, говорится в решении, опубликованном во вторник на сайте суда.

В документе отмечается, что заявители являются близкими родственниками людей, пропавших без вести в Чечне в 2001-2003 годах после того, как их незаконно задержали военнослужащие. Заявители считают, что власти Чечни не провели эффективного расследования исчезновений.

Они пожаловались на нарушение статей Европейской конвенции прав человека, касающихся права на жизнь, запрета пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективное средство правовой защиты, а также давления с целью помешать защите прав.

ЕСПЧ Россия Чечня

Новости по теме

Новости

Парламент Великобритании возобновит работу в среду

Парламент Великобритании возобновит работу в среду

В дипмиссии США назвали "частным случаем" отказ в визе членам делегации РФ

В дипмиссии США назвали "частным случаем" отказ в визе членам делегации РФ

Спикер Палаты общин потребовал немедленного созыва парламента

Украинские военные отказались от надежд вернуть технику и оружие из Крыма

Британский Верховный суд счел незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

Петр Толстой предложил заменить дипломатов, виновных в невыдаче виз российским делегатам

Секретарь СНБО Украины предложил развивать Донбасс без российских инвестиций

Части российской делегации не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

В Госдуме нашли скрытую агитацию в твите посольства США об акции 3 августа

В Госдуме нашли скрытую агитацию в твите посольства США об акции 3 августа

AB InBev привлекла $5 млрд по итогам IPO в Гонконге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');