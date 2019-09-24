ЕСПЧ обязал РФ выплатить 920 тыс. евро семьям пропавших жителей Чечни

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ЕСПЧ обязал Россию в течение трех месяцев выплатить компенсации в размере более 920 тысяч евро родственникам десяти человек, пропавших без вести после задержания в Чечне сотрудниками силовых структур, говорится в решении, опубликованном во вторник на сайте суда.

В документе отмечается, что заявители являются близкими родственниками людей, пропавших без вести в Чечне в 2001-2003 годах после того, как их незаконно задержали военнослужащие. Заявители считают, что власти Чечни не провели эффективного расследования исчезновений.

Они пожаловались на нарушение статей Европейской конвенции прав человека, касающихся права на жизнь, запрета пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективное средство правовой защиты, а также давления с целью помешать защите прав.