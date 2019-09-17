Родственники исчезнувших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Родственники восьмерых исчезнувших в Чечне местных жителей подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает пресс-служба правозащитного центра "Мемориал".

"Жалобу в ЕСПЧ подали 24 родственника восьмерых жителей Чечни, задержанных в конце декабря 2016 - начале января 2017 года и бесследно исчезнувших", - говорится в сообщении.

Заявители пожаловались в ЕСПЧ на нарушение права на жизнь, запрета пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективное средство правовой защиты, и давление с целью воспрепятствовать защите прав, что предусмотрено Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

По мнению заявителей, власти Чечни "не провели эффективное расследование исчезновений", а также не признали задержаний силовыми структурами исчезнувших людей.

После нападения на полицейских 17 декабря 2016 года силовые структуры Чечни задержали, по разным данным, от 200 до 400 жителей республики, напоминает "Мемориал". Ранее "Новая газета" утверждала, что 56 из них расстреляли в Грозном, а поименный список из 27 человек передал изданию источник в УФСБ по ЧР.

В правительстве Чечни в разговоре с корреспондентом "Интерфакса" сообщение "Мемориала" назвали "очередным этапом антироссийской и античеченской информационной войны, которую на деньги западных правительственных фондов и грантов ведут российские, так называемые, правозащитные организации". Информацию о 400 задержанных и 56 расстрелянных "смешно слышать", отметил собеседник агентства.

"В ходе расследования теракта и вооруженного нападения на сотрудников полиции в любой стране бывают и доставления в правоохранительные органы знакомых, близких родственников, возможных сообщников террористов, бывают и задержания, если есть подозрения в причастности к преступлению. Но писать небылицы о сотнях задержанных и десятках расстрелянных не догадается и писатель-фантаст", - отметил представитель правительства Чечни.