НАТО укрепит сотрудничество с Грузией из-за усиления РФ в регионе Черного моря

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - НАТО усиливает сотрудничество с Грузией на фоне беспокоящего альянс усиления российского присутствия в черноморском регионе, сообщила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

Такое заявление заместитель генсека альянса сделала на совместной с премьер-министром Грузии Георгием Гахария пресс-конференции в Батуми в четверг. По ее словам, с Грузией усилят сотрудничество морские силы НАТО.

Гахария в свою очередь подчеркнул, что интеграция Грузии в НАТО не направлена на создание угроз для кого-либо, а "направлена на содействие региональной и глобальной безопасности".

"Интеграция Грузии в НАТО - это решение наших граждан, и всем хорошо известно, что согласно последним опросам, 71% грузинских граждан поддерживают полную интеграцию в НАТО", - отметил он.

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не станет воевать в случае приема Грузии в НАТО, но такой шаг чреват серьезным подрывом отношений с Североатлантическим альянсом и Тбилиси.