Лавров провел первую встречу с новым главой МИД Японии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "На полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Японии Тосимицу Мотэги, сообщается на сайте МИД РФ.

В сообщении говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений, график политического диалога, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках ООН.

В начале встречи Тосимицу в присутствии журналистов поблагодарил Лаврова за любезное поздравительное послание в связи с его вступлением в новую должность.

"Теперь, как министр иностранных дел, а также как лицо, ответственное за японо-российские переговоры по мирному договору, я хочу с вами, господин Лавров, тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии, в том числе на тему на тему японо-российской совместной хозяйственной деятельности", - сказал он.

Японский министр также заявил о намерении задать российскому коллеге один вопрос "после того, как представители СМИ покинут этот зал переговоров".

"Мы их не выгоняем, но если вы так хотите... И почему у вас только один вопрос?" - сказал Лавров, после чего журналистам все же попросили удалиться из переговорной.

После встречи Мотэги сообщил журналистам, что его первая встреча с главой МИД России прошла "очень хорошо".

Тосимицу Мотэги стал министром иностранных дел Японии 11 сентября этого года. На этом посту он сменил Таро Коно.