На базе ВМФ в Тартусе открыт судоремонтный комплекс

Фото: Пресс-служба Северного флота/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На базе Военно-морского флота РФ в сирийском порту Тартус создан судоремонтный центр, сообщили российские военные.

"Судоремонтная мастерская занимает 2,1 тыс. кв. м. Предназначена для выполнения гарантийных ремонтов, технического обслуживания, регламентных работ кораблей и судов, находящихся в порту Тартус. Сейчас идет монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать", - сказал журналистам в четверг заместитель командира российского оперативного командования в дальней морской зоне Евгений Гущин.

Он назвал основные задачи судоремонтного комплекса: оперативное устранение неисправностей, отказов систем и механизмов корабельного оборудования.

Гущин заявил, что судоремонтная мастерская в десять раз повысит производительность плавучей мастерской, которая на данный момент находится в Тартусе.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

В январе 2017 года источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные модернизируют базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту Тартус. Согласно российско-сирийскому соглашению о пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.