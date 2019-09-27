Лавров сообщил о согласии Помпео обсуждать мораторий на размещение РСМД

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео выразил готовность обсуждать предложение РФ о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но Вашингтон хочет подключить к этой дискуссии третьи страны, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в пятницу.

Министр заявил, что в ходе переговоров с Помпео они, в частности, обсуждали предложение РФ "подумать над взаимным мораторием на развёртывание этого класса ракет и сделать об этом соответствующее объявление, подумать о том, чтобы поскорее начать работу по подготовки продлению договора о стратегических наступательных вооружениях".

"Майк Помпео выразил готовность обсуждать эти темы, но, правда, подтвердил известную американскую позицию, что вдвоем делать уже трудно, надо расширять рамки. Мы будем на против любых форматов при понимании, что все участники, которых Соединенные штаты хотели бы пригласить , ответят на эти приглашения", - сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что Москва настаивает на продлении договора СНВ-3 (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - ИФ).

"В любом случае наша позиция такая, что договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает уже вот в феврале 2021 года - его при всех обстоятельствах нужно было бы продлить. По крайней мере, чтобы сохранить какой-то опорный инструмент в сфере стратегической стабильности. И надеюсь, что у нас с американскими коллегами продолжится разговор на эту тему", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что "реакция была не отрицательная".

Также российский министр сообщил, что во время переговоров с Помпео в Нью-Йорке они обсудили вопросы стратегической стабильности "во всех ее измерениях", в том числе конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки, в Сирии, Ливии, Афганистане, а также "о проблеме Юго-Восточной Азии в контексте проблемы Корейского полуострова".

"И говорили о двусторонних делах, в том числе в развитии тех бесед, которые состоялись между нашими президентами, включая последнюю из этих бесед в Осаке на полях "двадцатки", и также состоялся еще впоследствии в июле еще телефонный разговор", - добавил он.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон объяснил это тем, что РФ якобы не соблюдала договор. В России считают такие обвинения лишенными оснований и обвиняют в несоблюдении договора Соединенные Штаты.