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В южнокорейском порту загорелось судно с нефтепродуктами

По данным СМИ, в его команде есть россияне

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв, последовавший за сильным пожаром, прогремел в субботу в южнокорейском порту Ульсан на судне, груженом нефтепродуктами, пострадали девять из 25 членов команды, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

По его данным, все члены команды - иностранцы, в их числе граждане России и Филиппин. Пострадали ли российские граждане, не сообщается.

Все члены команды спасены, отмечает телеканал.

Между тем, пожар перекинулся еще на одно судно.

В настоящее время пожарные пытаются сдержать пламя и предотвратить его дальнейшее распространение.

Служащие береговой охраны устанавливают точную причину происшествия.

Южная Корея Ульсан

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