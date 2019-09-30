Поиск

Пожар в лагере для беженцев в Греции спровоцировал беспорядки

Пожар в лагере для беженцев в Греции спровоцировал беспорядки
Во время пожара в лагере для беженцев "Мориа" на острове Лесбос
Фото: Reuters

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Беспорядки возникли в перенаселенном лагере для беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после пожара. В огне погибла женщина, также, по неподтвержденным данным, жертвой происшествия мог стать ребенок, сообщает телеканал BBC News.

Протестующие беженцы считают, что пожарные слишком поздно приехали на место происшествия и недостаточно быстро справились с огнем. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для усмирения толпы.

Как сообщает BBC News, в лагере "Мориа" размещены около 12 тысяч мигрантов. Они живут в палатках и морских контейнерах. Официально лагерь рассчитан только на три тысячи человек.

По данным газеты The Guardian, Греция приняла 70 тысяч беженцев, преимущественно из Сирии.

Греция Лесбос Мориа

Новости

МВД попросило 1 млрд рублей на выплаты за оформление паспортов жителям Донбасса

"Агора" пожаловалась в ООН на "конвейерное правосудие" в России

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 сентября

Сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским информатор помещен под федеральную защиту

Более 50% американцев одобрили расследование в рамках процедуры импичмента Трампа

Более 50% американцев одобрили расследование в рамках процедуры импичмента Трампа

Партия Курца победила на внеочередных парламентских выборах в Австрии

Посол РФ в Вене поздравил Курца с победой его партии на выборах

Конгресс потребует доступа к записям разговоров Трампа и Путина

Партия Курца вышла в лидеры на парламентских выборах в Австрии

Партия Курца вышла в лидеры на парламентских выборах в Австрии

В Совбезе рассказали об активном диалоге России и США по Арктике

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');