Пожар в лагере для беженцев в Греции спровоцировал беспорядки

Во время пожара в лагере для беженцев "Мориа" на острове Лесбос Фото: Reuters

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Беспорядки возникли в перенаселенном лагере для беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после пожара. В огне погибла женщина, также, по неподтвержденным данным, жертвой происшествия мог стать ребенок, сообщает телеканал BBC News.

Протестующие беженцы считают, что пожарные слишком поздно приехали на место происшествия и недостаточно быстро справились с огнем. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для усмирения толпы.

Как сообщает BBC News, в лагере "Мориа" размещены около 12 тысяч мигрантов. Они живут в палатках и морских контейнерах. Официально лагерь рассчитан только на три тысячи человек.

По данным газеты The Guardian, Греция приняла 70 тысяч беженцев, преимущественно из Сирии.