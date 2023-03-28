В Мексике в центре для мигрантов у границы с США при пожаре погибли почти 40 человек

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Мексике при пожаре в центре временного содержания мигрантов погибли почти 40 человек.

Испанская редакция телеканала CNN, ссылаясь на данные губернатора провинции Чиуауа, сообщает о 37 погибших, BNO News, ссылаясь на мексиканские издания и их источники - о 39 погибших.

Горел центр для мигрантов в приграничном с Техасом городе Сьюдад-Хуарес. Причина возгорания неясна. BNO News отмечает, что незадолго до пожара городская полиция провела рейд и доставила в центр семь десятков мигрантов.

В последние месяцы в Сьюдад-Хуарес прибыли тысячи мигрантов, преимущественно из Венесуэлы.