В Мексике в центре для мигрантов у границы с США при пожаре погибли почти 40 человек
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Мексике при пожаре в центре временного содержания мигрантов погибли почти 40 человек.
Испанская редакция телеканала CNN, ссылаясь на данные губернатора провинции Чиуауа, сообщает о 37 погибших, BNO News, ссылаясь на мексиканские издания и их источники - о 39 погибших.
Горел центр для мигрантов в приграничном с Техасом городе Сьюдад-Хуарес. Причина возгорания неясна. BNO News отмечает, что незадолго до пожара городская полиция провела рейд и доставила в центр семь десятков мигрантов.
В последние месяцы в Сьюдад-Хуарес прибыли тысячи мигрантов, преимущественно из Венесуэлы.