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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

В Мексике в центре для мигрантов у границы с США при пожаре погибли почти 40 человек

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Мексике при пожаре в центре временного содержания мигрантов погибли почти 40 человек.

Испанская редакция телеканала CNN, ссылаясь на данные губернатора провинции Чиуауа, сообщает о 37 погибших, BNO News, ссылаясь на мексиканские издания и их источники - о 39 погибших.

Горел центр для мигрантов в приграничном с Техасом городе Сьюдад-Хуарес. Причина возгорания неясна. BNO News отмечает, что незадолго до пожара городская полиция провела рейд и доставила в центр семь десятков мигрантов.

В последние месяцы в Сьюдад-Хуарес прибыли тысячи мигрантов, преимущественно из Венесуэлы.

США Мексика Сьюдад-Хуарес
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