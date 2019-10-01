В Нидерландах фермеры на тракторах устроили акцию в защиту своей репутации

В походе к Гааге трактора создали многокилометровые пробки

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Нидерландах тысячи фермеров на сельхозтехнике утром во вторник выехали в Гаагу с маршем, требуя уважения к их профессии, сообщает АР. Поскольку многие выехали на тихоходных тракторах, на дорогах страны образовались пробки общей протяженностью больше 1000 километров, подсчитала ассоциация автомобилистов ANWB.

Uitgedost met vlaggen en balen hooi rijden de boeren het Malieveld op. #boerenprotest pic.twitter.com/4B45msGQB6 — Tanja Verkaik (@TanjaVerkaik) October 1, 2019

Сельхозпроизводителей Нидерландов обвиняют в неэкологичности их производства, которое выбрасывает в атмосферу много углекислого газа. На прошлой неделе правительству рекомендовали выкупать старые и неэффективные фермы, только чтобы сократить выбросы. Зоозащитники обвиняют их в жестоком обращении с животными, которые содержатся в слишком стесненных условиях.

При этом фермеры считают себя одним из столпов экономики страны. Экспорт продукции примерно 54 000 фермерских хозяйств в 2018 году составил в денежном выражении 90,3 млрд евро, по данным профессионального объединения LTO.

Участники протеста недовольны негативным имиджем, который им создают. "Мы не издеваемся над животными, мы не портим экологию, мы всю душу вкладываем в работу", - говорится в заявлении организаторов акции.

Фермеры должны собраться в Гааге, где во второй половине дня их примет министр сельского хозяйства Карола Схаутен. Они потребуют, чтобы правительство перестало сокращать предельное количество животных, которых можно содержать в одном хозяйстве. Также они хотят, чтобы контроль за экологичностью их производств был передан независимым экспертам, которые будут замерить выбросы соединений углерода и азота.