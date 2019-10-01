Поиск

В МИД РФ позитивно оценили согласование "формулы Штайнмайера"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что согласование контактной группой "формулы Штайнмайера" и разведения сил и средств на юго-востоке Украины поспособствует дальнейшей реализации минских соглашений, заявили во вторник в МИД России.

"Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах", - заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей", - подчеркнули на Смоленской площади.

Сегодня, 1 октября, участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера", согласовав таким образом введение особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также разведение сил и средств в Петровском и Золотом.

"Формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы немецкого МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон Украины об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

МИД РФ Мария Захарова Украина ДНР ЛНР

Новости по теме

Новости

Глава МВД Туркмении уволен после трех "последних предупреждений" президента

Грызлов заявил, что контактная группа согласовала введение особого статуса Донбасса

Украина, Грузия и страны Прибалтики создали в ПАСЕ группу для критики России

Украина, Грузия и страны Прибалтики создали в ПАСЕ группу для критики России

Контактная группа по Украине подписала "формулу Штайнмайера"

Брата президента Ирана приговорили к пяти годам по обвинению в коррупции

Лукашенко и Токаев обвинили страны ЕАЭС в создании барьеров в торговле

Лукашенко и Токаев обвинили страны ЕАЭС в создании барьеров в торговле

В Финляндии при нападении в училище один человек погиб и десять пострадали

Протесты в Гонконге

Полиция Гонконга впервые выстрелила в протестующего из боевого оружия

Полиция Гонконга впервые выстрелила в протестующего из боевого оружия

В Нидерландах фермеры на тракторах устроили акцию в защиту своей репутации

В Нидерландах фермеры на тракторах устроили акцию в защиту своей репутации

Китай на параде показал новейшие ракеты

Китай на параде показал новейшие ракеты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');