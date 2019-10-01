В МИД РФ позитивно оценили согласование "формулы Штайнмайера"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что согласование контактной группой "формулы Штайнмайера" и разведения сил и средств на юго-востоке Украины поспособствует дальнейшей реализации минских соглашений, заявили во вторник в МИД России.

"Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах", - заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей", - подчеркнули на Смоленской площади.

Сегодня, 1 октября, участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера", согласовав таким образом введение особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также разведение сил и средств в Петровском и Золотом.