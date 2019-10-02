"Формула Штайнмайера" оказалась закреплена не в виде одного документа, а письмами

Луганская область Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Контактная группа по Украине в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом, заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - заявил он, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована "формула Штайнмайера".

Он уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.

На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Во вторник, 1 октября, стало известно, что участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Зеленский накануне пояснил свое понимание основных положений "формулы Штайнмайера" о выборах в неконтролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, договоренность о которой была достигнута на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

"Что означает эта формула (Штайнмайера - ИФ)? Это на самом деле 1-2 предложения. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный так же как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там (на территориях самопровозглашенных республик - ИФ) состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов", - заявил Зеленский на брифинге по итогам заседания ТКГ во вторник.

"Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет", - подчеркнул он.

Закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Позднее действие закона продлевалось несколько раз.