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В ООН сообщили, что треть продуктов питания в мире выбрасывают на помойку

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП - основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН), на помойке оказывается треть всех продуктов питания на планете.

Глобальная экономика теряет из-за этого порядка триллиона долларов ежегодно, сообщает пресс-служба ООН. В ВПП в связи с этим объявили о запуске новой кампании, главная цель которой - прекратить бессмысленную растрату продовольствия. Сотрудники ВПП призывают владельцев ресторанов и магазинов, а также рядовых граждан бережно относиться к продуктам питания, не покупать лишнего и не выбрасывать еду, которую еще можно "спасти".

В ВПП напоминают, что в мире ежегодно производят около 4 млрд тонн продовольствия, и этого могло бы хватить на всех жителей планеты, если бы продукты питания рационально использовались и распределялись. Ежегодно в мире выбрасывают 1,3 млрд тонн продуктов питания. В Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) предлагают сократить объемы отходов при помощи самых простых мер, например, изменив условия хранения продуктов.

К новой кампании привлекли всемирно известных шеф-поваров. В ВПП подсчитали, что, вдвое сократив масштабы продовольственных потерь, международное сообщество сможет добиться значительного прогресса в борьбе с голодом, подчеркивают в ООН.

ООН

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