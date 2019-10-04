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Зеленский заявил, что белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании II Форума регионов Белоруссии и Украины в Житомире, рассказал к кому ближе белорусы - к украинцам или россиянам.

"Белорусы для нас очень теплые люди, у нас теплые отношения. И я подумал, к кому ближе белорусы - к россиянам или к украинцам? И я понял, какой ответ. Ответ в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии", - сказал Зеленский. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "112. Украина".

Вместе с Зеленским на сцене в это время присутствовали белорусский президент Александр Лукашенко и вице-премьер республики Игорь Ляшенко, которые рассмеялись в ответ на шутку.

Фамилии с окончанием - енко являются наиболее распространенными среди украинцев.

Александр Лукашенко Владимир Зеленский Белоруссия Украина

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