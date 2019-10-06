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Саудовская Аравия разрешила неженатым парам снимать один номер в гостинице

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Неженатым парам, приезжающим в Саудовскую Аравию из-за рубежа, разрешат снимать один номер в гостиницах, сообщает телеканал BBC News.

Ранее при регистрации в отелях иностранцам необходимо было предъявить документ, подтверждающий заключение брака. Такое требование сохраняется для граждан Саудовской Аравии.

Алкоголь для туристов по-прежнему остается под запретом.

Смягчение условий для иностранцев проводится на фоне решения властей ввести туристические визы для 49 стран. Их можно оформить в электронном виде. Ранее визы выдавались только бизнесменам, паломникам и участникам мероприятий на территории государства.

Саудовская Аравия

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