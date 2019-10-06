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Украинские военные сообщили о гибели в Донбассе одного бойца

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - С начала суток воскресенья в Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба проводимой Киевом операции в регионе.

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сводке в фейсбуке пресс-центра штаба операции.

Всего украинские военные начитали 17 обстрелов со стороны противника.

Ранее утром в воскресенье в ЛНР сообщали, что Вооруженные силы Украины один раз за 5 октября обстреляли территорию самопровозглашенной республики.

В свою очередь пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке сообщил, что за субботу ополченцы 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, пострадали двое украинских военнослужащих.

Сообщение об обстрелах пришло на фоне прогресса на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Так, 1 октября контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", что было одним из условий организации саммита "нормандской четверки".

Украина

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