Киев и Луганск сообщили об обстрелах

В результате пострадали двое украинских военных

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины один раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 5 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, обстрелу подвергся район населенного пункта Логвиново. В представительстве уточнили, что при обстреле украинские военные использовали миномет калибра 120-мм и станковый противотанковый гранатомет. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется, отметили в СЦКК.

В свою очередь пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке сообщает, что за минувшие сутки ополченцы 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, пострадали двое украинских военнослужащих.

"В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, а еще один - боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ополченцы обстреливали позиции украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным пресс-центра, обстрел велся вблизи Павлополя, Старогнатовки, Водяного, Гнутово, а также Золотого, Новолуганского и Новозвановки.

Сообщение об обстрелах пришло на фоне прогресса на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Так, 1 октября контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", что было одним из условий организации саммита "нормандской четверки".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, проект итогового документа саммита "нормандской четверки" уже предварительно согласован.