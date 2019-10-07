Россия выдала Украине кикбоксера, подозреваемого в убийстве знакомого в Киеве

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве украинский мастер боевых искусств Вадим Оленчик, который в начале 2019 года был задержан российскими правоохранительными органами в Санкт-Петербурге, экстрадирован из РФ в Украину.

Как сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, в феврале 2019 года Генпрокуратура Украины направила в Россию запрос о выдаче подозреваемого. В августе этот запрос был удовлетворен, после чего начался процесс экстрадиции, который завершился на минувшей неделе.

Максимец добавила, что Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте 24-летнего уроженца Черкасской области, которого подозревают в убийстве мужчины в октябре 2017 года в Киеве. Решением суда Оленчик заключен под стражу на 60 дней без альтернативы залога.

По словам Максимец, следствие установило причастность подозреваемого к убийству в октябре 2017 года. Потерпевший, как уточнила пресс-секретарь, работал финансовым директором в фармацевтической компании. Оленчику инкриминируют п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Как сообщалось, в январе 2019 года сотрудники Интерпола задержали в Санкт-Петербурге гражданина Украины Вадима Оленчика, 1995 года рождения, находящегося в международном розыске по запросу правоохранительных органов Украины.

По данным открытых источников, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Оленчик с конца 2017 года разыскивался по делу об убийстве в Киеве своего знакомого, у которого он затем угнал автомобиль.