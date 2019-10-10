При взрыве на заводе в Австрии серьезно пострадали два человека

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Два человека получили серьезные ранения после того, как на мусороперерабатывающем заводе на севере Австрии в четверг утром произошел взрыв, сообщают местные СМИ.

Инцидент имел место в районе города Линц недалеко от местного аэропорта. Еще три человека получили легкие ранения. На месте событий работают 13 пожарных расчетов. Причина взрыв пока неизвестна.