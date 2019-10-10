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Зеленский установил всем министрам испытательный срок до конца года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предупредил всех министров своего правительства, что ждет от них отчетов о реальных делах до конца года. Если им будет нечего представить, он их уволит. Так он ответил на пресс-марафоне на вопрос о министрах из прежнего состава правительства.

После победы на выборах Зеленский сохранил во главе МВД Арсена Авакова и Оксану Маркарову во главе МВД.

Президент отверг предположение, что сохранение Авакова было политическим компромиссом и сказал, что ничего этому министру не должен. Маркарову он назвал профессионалом.

Владимир Зеленский Украина МВД Арсен Аваков Минфин Оксана Маркарова

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