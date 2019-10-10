Лондон назвали кокаиновой столицей Западной Европы

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Около 23 кг чистого кокаина ежедневно употребляют жители Лондона, что делает британскую столицу лидером рейтинга европейских государств.

Как следует из исследования Королевского колледжа Лондона, с результатами которого ознакомился Sky News, идущие следом города заметно уступают. В Барселоне это 12,74 кг, в Амстердаме и Берлине - 4,62 кг.

Анализ проводили ученые-криминалисты, которые исследовали сточные воды в мегаполисах на предмет концентрации бензоилэкгонина - продукта переработки кокаина человеческим организмом. Оценивался именно уровень чистого кокаина без учета примесей лидокаина и бензокаина.

По оценкам специалистов, в год лондонцы употребляют более 8 тонн чистого кокаина. В отличие от других городов, в Лондоне рост уровня употребления этого наркотика в выходные незначителен и стабилен на протяжении всей недели.

Другой британский город - Бристоль - оказался на первом месте по среднему числу потребителей кокаина. Он также возглавил рейтинг городов по объему ежедневного потребления наркотика на 1000 человек с показателем в 3,5 г. Следом идут Амстердам (3,3 г/1000 чел.), Цюрих (3,1 г/1000 чел.) и Лондон (2,8 г/1000 чел.).

Рынок кокаина в Лондоне оценивается в 1 млрд фунтов, одна доза стоит около 2,75 фунтов, а ежедневно их продается на улицах по полмиллиона. Отмечается, что цена грамма наркотика сильно не менялась в последние годы, зато сам продающийся кокаин стал чище, а значит сильнее вызывает зависимость. Исследователи полагают, что именно с чистотой связан рост концентрации бензоилэкгонина в отходах.