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90-летние британские пенсионеры стали чаще попадать в больницу из-за кокаина

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Великобритании в последнее десятилетие зафиксирован рост числа пенсионеров, которые были госпитализированы из-за психических расстройств, вызванных употреблением кокаина, сообщает The Sunday Times со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения страны.

По сообщению ведомства, за последний год в Англии от последствий употребления кокаина проходили лечение 379 пенсионеров в возрасте от 60 лет, в то время как десять лет назад их было только 45. Число таких пенсионеров возрастом от 90 лет увеличилось с двух до десяти.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что рост числа пожилых людей, попавших в больницу из-за употребления наркотиков, обусловлен увеличением продолжительности жизни в стране, снижением цен и повышением чистоты наркотиков.

Доктор Эмили Финч из Королевского колледжа психиатров (Royal College of Psychiatrists) охарактеризовала опубликованную статистику как "глубоко тревожную".

В октябре Королевский колледж Лондона опубликовал исследование, согласно которому в британской столице ежесуточно употребляют около 23 кг кокаина - больше, чем в любом другом европейском городе.

Великобритания Лондон Англия

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