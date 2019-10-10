Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы

Госсовет Кубы остался без непосредственных участников кубинской революции

Мигель Диас-Канель Фото: Reuters

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Национальной ассамблее народной власти Кубы в четверг состоялась внеочередная сессия, на которой на новую для этой страны должность президента страны избрали Мигеля Диаса-Канеля, сообщает агентство EFE.

Должность президента в Кубе была учреждена в соответствии c новой конституцией, принятой по итогам референдума в феврале. До сих пор Диас-Канель занимал пост председателя Госсовета и Совета министров. Пост вице-президента Кубы по итогам голосования занял Сальвадор Вальдес Меса, ранее он был первым заместителем Диас-Канеля в Госсовете.

Помимо кандидатур на посты президента и вице-президента Кубы депутаты голосовали по кандидатурам на многие другие ключевые позиции.

Так, Эстебан Ласо сохранил за собой пост председателя Национальной ассамблеи народной власти, также он теперь станет председателем Госсовета Кубы. Его заместителем в обоих органах власти остается Ана Мария Мачадо. Нынешний секретарь Госсовета Омеро Акоста Альварес переизбран в должности, и также станет секретарем Национальной ассамблеи.

Кроме того, они голосовали по кандидатурам в Госсовет Кубы, который теперь, после проведения реформы, сокращен с 31 до 21 члена. Отмечается, по итогам голосования в Госсовете не осталось ни одного участника Кубинской революции. Последние его члены, остававшиеся у власти, - Рамиро Вальдес и Гильермо Гарсия Фриас - покинули Госсовет Кубы в возрасте 87 и 90 лет, соответственно.

Ожидается, что в течение ближайших трех месяцев Диас-Канель также должен назначить премьер-министра, который возглавит правительство и Совет министров.