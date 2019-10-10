Поиск

Зеленский подчеркнул готовность к диалогу с РФ по конфликту на Донбассе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что готов к диалогу с руководством РФ по конфликту на Донбассе.

"Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен (удерживаемыми лицами - ИФ). Все звонки совершал я. У меня корона не упадет. Слава богу, у меня ее нет. Я действительно хочу закончить войну", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский сказал, что со стороны Украины это и были первые шаги навстречу.

"Далее обе стороны должны очень хотеть завершить войну. Должны хотеть сесть в том или ином формате, начать говорить, закончит войну, изменить риторику общения", - пояснил он.

Президент Украины считает, что "шаги навстречу друг другу - это продолжить обмен и завершить его".

"Там же не только граждане Украины, но и граждане РФ у нас", - добавил он.

Украина Россия Владимир Зеленский Донбасс

Новости

В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Парнасом и Фруманом

Украинский МИД сообщил, что Россия вернет захваченные год назад корабли

Американцы Парнас и Фруман финансировали политкампании в США с бизнесменом из РФ

Вторжение Турции в Сирию

Дамаск отказался вести переговоры с "предавшими" Сирию курдами

Дамаск отказался вести переговоры с "предавшими" Сирию курдами

Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы

Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме в Пакистане

Что произошло за день: четверг, 10 октября

Зеленский исключил предоставление Донбассу автономного статуса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');