Зеленский подчеркнул готовность к диалогу с РФ по конфликту на Донбассе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что готов к диалогу с руководством РФ по конфликту на Донбассе.

"Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен (удерживаемыми лицами - ИФ). Все звонки совершал я. У меня корона не упадет. Слава богу, у меня ее нет. Я действительно хочу закончить войну", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский сказал, что со стороны Украины это и были первые шаги навстречу.

"Далее обе стороны должны очень хотеть завершить войну. Должны хотеть сесть в том или ином формате, начать говорить, закончит войну, изменить риторику общения", - пояснил он.

Президент Украины считает, что "шаги навстречу друг другу - это продолжить обмен и завершить его".

"Там же не только граждане Украины, но и граждане РФ у нас", - добавил он.