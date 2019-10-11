Bloomberg назвал замгоссекретаря США Салливана будущим послом в России

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан Фото: Reuters

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен назначить первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана послом в России, сообщает в пятницу Boomberg.

Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео.

В августе 2019 года Трамп, говоря о Салливане, заявил, что тот был бы хорошим кандидатом на пост посла в РФ.

Между тем Dow Jones со ссылкой на неназванного представителя госдепа сообщает, что российская сторона дала предварительное согласие на назначение Салливана послом в РФ.

В США функцию утверждения на пост посла выполняет сенат. Таким образом, Салливану после его официального выдвижения на новый пост предстоит отправиться туда на слушания и ответить на вопросы сенаторов.

Ранее в октябре посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил завершение миссии в Москве.