Поиск

Посол США в РФ подтвердил завершение своей миссии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что покидает Москву в среду, так как его дипломатическая миссия в России завершается.

За несколько часов до завершения этой миссии и отлета из Москвы он посетил в СИЗО "Лефортово" американца Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже. Как передает корреспондент "Интерфакса", Хантсман покинул СИЗО в 17:20, пробыв там более полутора часов.

В РоссииАмериканец Уилан заявил, что ему подбросили флэшку с секретными даннымиЧитать подробнее

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит до 20 лет колонии.

Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает его адвокат, Уилан считал, что на носителе были личные сведения о его предыдущих поездках в Россию, но ознакомиться с содержимым флэшки он не успел.

Американец не признает вину и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп.

Хантсман подал прошение об отставке с поста посла в начале августа. Газета The Salt Lake Tribune отмечает, что посол, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.

Джон Хантсман занимал должность посла США в России с октября 2017 года. В 1992-1993 годах он был послом США в Сингапуре, в 2009-2011 годах - послом в Китае.

Джон Хантсман США Россия

Новости по теме

Новости

ФАС вынесла предостережение совладельцу S7 из-за его слов об "Аэрофлоте"

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

По делу о сгоревшем в "Шереметьево" SSJ-100 обвинение предъявили командиру экипажа

По делу о сгоревшем в "Шереметьево" SSJ-100 обвинение предъявили командиру экипажа

Замглавы "Аэрофлота" и еще трех фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве

Путин заметил, что либеральная идея "приелась" даже в либеральных странах

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Путин предложил привести доказательства деструктивных шагов России в отношении США

Башкирский охотник подстрелил в лесу священника, приняв его за медведя

Спикер петербургского Заксобрания обвинил оппозицию в неблагодарности

Ресторан "Армения" отсудил у организаторов акции 27 июля 241 тысячу рублей

Сотни жителей Ингушетии потребовали освободить фигурантку дела об избиении полицейских

Сотни жителей Ингушетии потребовали освободить фигурантку дела об избиении полицейских
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');