Посол США в РФ подтвердил завершение своей миссии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что покидает Москву в среду, так как его дипломатическая миссия в России завершается.

За несколько часов до завершения этой миссии и отлета из Москвы он посетил в СИЗО "Лефортово" американца Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже. Как передает корреспондент "Интерфакса", Хантсман покинул СИЗО в 17:20, пробыв там более полутора часов.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит до 20 лет колонии.

Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает его адвокат, Уилан считал, что на носителе были личные сведения о его предыдущих поездках в Россию, но ознакомиться с содержимым флэшки он не успел.

Американец не признает вину и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп.

Хантсман подал прошение об отставке с поста посла в начале августа. Газета The Salt Lake Tribune отмечает, что посол, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.

Джон Хантсман занимал должность посла США в России с октября 2017 года. В 1992-1993 годах он был послом США в Сингапуре, в 2009-2011 годах - послом в Китае.