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МИД Казахстана допустил перенос встречи в "астанинском формате" на ноябрь

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Очередная встреча в "астанинском формате" по урегулированию ситуации в Сирии может быть перенесена на ноябрь, сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Вообще мы планировали (проведение астанинских переговоров по Сирии - ИФ) на конец октября, но сейчас не знаем, насколько это сдвинется", - сказал Тлеуберди журналистам в субботу.

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Он также не исключил, что дата может сдвинуться, предположительно, на ноябрь.

"Пока точных дат нет, вы видите, сейчас осложнения на севере Сирии, поэтому тут стоит вопрос диалога между странами-гарантами. Поэтому мы ждем от них сигнала, какой день для них будет удобным", - пояснил Тлеуберди.

Министр добавил, что астанинский процесс не теряет своей актуальности.

"Странам-гарантам нужно снова сесть за стол переговоров, обсудить происходящие там события. Мы готовы принять данную площадку, организовать диалог", - добавил он.

Турция в среду начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах, которых сирийские власти считают террористами.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

По данным Минобороны Турции, в Сирии нейтрализованы уже 399 бойцов курдских формирований.

Казахстан МИД Мухтар Тлеуберди

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