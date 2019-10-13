Путин призвал вернуть Сирию в Лигу арабских государств

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказался за возвращение Сирии в Лигу арабских государств.

"Кстати говоря, и Сирию уже пора, мне кажется, вернуть в семью арабских народов, вернуть ее в Лигу арабских государств", - сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, которое опубликовано на сайте Кремля.

Членство Сирии в ЛАГ было остановлено в ноябре 2011 года, когда в стране начался вооруженный конфликт. Несколько арабских стран отозвали из Дамаска своих послов, а руководство Сирии заявил, что считает это решение незаконным.

Путин заверил: "Мы будем делать все для того, чтобы ситуация нормализовалась, будем помогать нашим друзьям". В то же время президент подчеркнул: "Мы не считаем, что мы откуда-то с небес можем и должны руководить ситуацией".

"В конечном итоге скорость изменений ситуации к лучшему зависит именно от тех людей, которые несут ответственность за ситуацию в той или иной стране. Я уверен, что стабилизация (на Ближнем Востоке - ИФ) неизбежна, и желаю, чтобы это произошло, как можно быстрее", - сказал Путин.

Он заверил, что "Россия будет делать все для того, чтобы эта нормализация наступила и наступила, как можно быстрее".