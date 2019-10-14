Сирийские войска собираются помешать продвижению ВС Турции в Хасаке и Ракке

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные войска выдвинулись на новые позиции, планируя помешать операциям ВС Турции в северных районах провинций Хасака и Ракка, сообщает агентство САНА.

Ранее сообщалось, что базирующиеся на севере Сирии курдские формирования заключили соглашение с Дамаском для совместных действий в районах близ границы с Турцией. САНА сообщала в субботу вечером, что сирийские военные уже выдвинулись на север, чтобы "противостоять турецкой агрессии".

Турция на прошлой неделе начала операцию на северо-востоке Сирии. Главная ее цель - вытеснить курдские военизированные формирования из пограничных районов.