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Эрдоган пообещал вести операцию в Сирии до полного устранения террористической угрозы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Турция проводит военную операцию в Сирии против террористов согласно плану, представленному в Совет безопасности ООН, и будет продолжать боевые действия до полной ликвидации террористической угрозы, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы предприняли важные шаги, начав операции против террористов на северных границах нашего государства. Операция проводится согласно плану, представленному Совбезу ООН", - сказал Эрдоган во вторник в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

По его словам, Анкара продолжит "наши операции до тех пор, пока террористическая угроза не будет устранена". "Прошу вас поддержать нас в борьбе с терроризмом", - добавил Эрдоган.

Турция Сирия ЕС Реджеп Тайип Эрдоган

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