Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Россия потребует его экстрадиции для уголовного преследования за злоупотребление полномочиями

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Там отметили, что задержанный обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В ближайшее время российская Генпрокуратура направит во Францию документы для экстрадиции Щетинина на родину.

В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова. Еще один заместитель - задержанный сейчас во Франции Щетинин - тогда от следствия скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, в 2015 году сотрудники Центра связи ФСИН вступили в преступный сговор и обеспечили ФГУП "НТЦ "Атлас" победу в аукционе на поставку ФСИН 1,5 тысячи персональных электронно-вычислительных машин стоимостью более 160 млн рублей.